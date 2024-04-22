Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.