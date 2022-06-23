Uçuruma ineği ile birlikte yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesi'ne yakın bölgede hayvanlarını otlatan 51 yaşındaki Fatma Küçük , dengesini kaybederek ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaşlı kadını ve ineğini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı kadın ve ineği hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.