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Giriş Tarihi: 23.6.2022 19:53 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:56

Uçuruma ineği ile birlikte yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Uçuruma ineği ile birlikte yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde hayvanlarını otlatan kadın bir anda dengesini kaybederek ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesi'ne yakın bölgede hayvanlarını otlatan 51 yaşındaki Fatma Küçük , dengesini kaybederek ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaşlı kadını ve ineğini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı kadın ve ineği hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Uçuruma ineği ile birlikte yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
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