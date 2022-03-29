Uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücü yaralandı

Kaza dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri K. İdaresindeki kamyonet, eski çöplük bölgesi olarak bilinen yolda seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağında bulunan uçurumdan çalılık alana yuvarlandı.

Yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Kayabaşı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.