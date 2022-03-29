Haberler Yaşam Haberleri Uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücü yaralandı
Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:54 Son Güncelleme: 29.3.2022 12:00

Uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücü yaralandı

MEHMET AL MEHMET AL
Uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücü yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri K. İdaresindeki kamyonet, eski çöplük bölgesi olarak bilinen yolda seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağında bulunan uçurumdan çalılık alana yuvarlandı.

Yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Kayabaşı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücü yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA