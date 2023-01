Ucuz ekmek davası Yargıtay’da

Türkİye'de her şeyi bahane göstererek zam yapan marketinden berberine, manavından kasabına kadar herkesi karşısına alan Bursalı esnaf, sattığı ucuz ekmekle vatandaşın dua ve takdirini kazanmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların gönlüne taht kurdu. 800 gram ekmeği 7.5 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunup her gelen müşterinin hayır duasını alıyor. Günde 3 bine yakın ekmek satılırken, bazı saatlerde uzun kuyruklar oluşuyor. Türkiye her gün market raflarındaki fiyatlar artış gösterirken, Kazım Balaban 'ucuz ekmek satıyor' diye açılan davanın Yargıtay'dan gelecek sonucunu bekliyor. İHA