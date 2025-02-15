Ucuz emlak yalanıyla 70 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul Büyükçekmece'de 82 yaşındaki M.Ö.'ye ulaşıp milli emlak arazilerini uygun fiyata alacağını söyleyen Erkan Y. yaşlı adamı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. M.Ö. ile tanışan Erkan Y., Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazilerin satışa çıktığını ve bu arazilerden kendisine çok uyguna arsa verebileceğini söyledi. Duruma inanan M.Ö. ise belirli zamanlarda 50 milyon lira verdi. Ama herhangi bir arsa alamadı. Şikâyet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Erkan Y. ve onun yönlendirdiği kişilerin 9 ayrı kişiden toplamda 20 milyon lira daha aldığı ve aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. İsimleri belirlenen 7 şüpheli, 11 Şubat'ta eşzamanlı operasyonla yakalandı. Erkan Y. ve diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.