Ucuz estetik tehlike saçıyor... Öncelik fiyat değil sağlık olmalı

Medikal estetik müdahalelerin özellikle son dönemde küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken Uzman Dr. Bilge Ateş, "Botoks, mimik kaslarının fazla çalışmasıyla oluşan kırışıklıkları açar ve deri kalitesini gözle görülür bir şekilde artırır. Çiğneme kaslarının güçlenmesi sonucu oluşan diş hasarları, gece diş sıkma sorunlarında da etkin bir tedavi sağlar. Son 20 yıldır güvenle kullandığımız bu tedavide, son yıllarda bazı problemlerle karşılaşmaktayız." dedi.

ESTETİK YAPTIRIRKEN ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIĞIMIZ OLMALI

Sahte botoks ürünleri ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan uygulamaların büyük risk taşıdığını belirten Uzman Dr. Bilge Ateş, "Botoksun ortalama etkinlik süresi 4 ay iken, bu etkinliğin azaldığı ya da hiç etki görülmediği hastalarımızın sayısı giderek arttı. Bunun en büyük sebebi ise piyasada artan kaçak ürünler ve ehli olmayan kişilerce yapılan uygulamalar. Uzman olmayan ellerde uygulanan bu sahte botokslar, halk sağlığı için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Sadece botoks direnci değil, birçok ciddi problemi de beraberinde getiriyor. Estetik müdahalelerde doğru seçim yapmak, sadece güzel görünmek için değil, sağlığınızı korumak için de hayati önem taşıyor. Unutmayın, her ucuz uygulamanın ardında büyük riskler saklı olabilir." İfadelerini kullandı.

UZMAN DOKTORLARA BAŞVURUN

Uzmanlar, botoks gibi medikal estetik işlemlerin yalnızca sertifikalı uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor. Dr. Ateş, işlem öncesi ürünün markasını ve Sağlık Bakanlığı onayını mutlaka sorgulamanın önemine değiniyor. Sahte botoks uygulamalarının ortaya koyduğu riskleri tek tek sıralayan Ateş, "Bu ürünler ölüme kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Botoks nedeniyle yaşanan körlük, göz kapağı düşmesi, alerjik reaksiyonlar nedeniyle solunum sisteminin durması sıkça görülen yan etkiler arasında. Merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz bu uygulamalar, 'Ucuz estetik' gibi kampanya söylemleri ile pazarlanıyor ve insan hayatını riske atıyor. Bu nedenle estetik uygulamalarda, uzman doktorlara başvurulması gerekiyor." Uyarısında bulundu.