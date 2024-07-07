Ucuz ev eşyası almak isterken başına öyle şeyler geldi ki: Görüntülü konuşurken...

"GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN..."

Evlerine eşya almaya karar verdiklerini söylen Talip Atar, "Sıfır eşyaların pahalı olduğu gürdük. Biz de 2'nci el satış yapan sitelere baktık. Bir yerde hesaplı eşya bulduk. İletişime geçtik. Bize 'WhatsApp üzerinden görüntülü konuşalım. Çevrede sahtekar çok, inanmayın öyle' dedi. Görüntülü konuştuk. Bize eşyaları gösterdi. 35 bin liraya anlaştık. 'Engelli bir çocuğumuz var, ihtiyacımız var' dedik. '5 bin lirayı almayalım, size bir de halı gönderilim' dediler, 30 bin liraya anlaştık. Sonra bize 'Açıklamaya yanlış yazmışsınız' diyerek, 30 bin lira daha istediler. Biz bu parayı özürlü çocuğumuzun parasıyla biriktirdiğimizi, asgari ücretle çalıştığımı ve gönderemeyeceğimi söyledim. Bizi bu şekilde dolandırdılar. Görüştüğümüz kişi kendisinin polis olduğunu söyledi. Görüntülü konuşurken eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis oldukları için samimi geldiler. Bize baştan güven verdiler. Polise giderek şikayetçi olduk. Ben devletime güveniyorum. Aradığımızda telefonlara çıkmıyorlar. Bunlar halen aynı sitede eşyaları satmaktalar" diye konuştu.