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Giriş Tarihi: 8.2.2024 12:12 Son Güncelleme: 8.2.2024 12:56

Ucuz kask canına mal oldu

Ataşehir’de 2 Mart 2023 günü motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde kaza esnasında kırılan kaskın yeterli olmadığı ve teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık uygun olmayan teçhizatı kuryeye veren işveren hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ucuz kask canına mal oldu

Ataşehir'de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen olayda, kurye İbrahim Bölükbaşı Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, sonrasında kask kırılarak İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne neden olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

KASKIN KORUYUCULUĞU AZ BULUNDU

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İbrahim Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği kazada kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamadığı belirtildi. Şirket yetkilisi olan Korhan Köserecep savunmasında kuryeye kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığı belirterek suçlamayı kabul etmedi. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bilirkişi raporuna göre motosikletin bakımlarının tam olarak yapıldığı belirtilirken, kaza esnasında kırılan kaskın CE normlarına uygun olmadığı ifade edildi. Raporda işveren Korhan Köserecep asli kusurlu bulunurken kurye İbrahim Bölükbaşı tali kusurlu bulundu. İddianamede işveren Korhan Köserecep hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"UCUZ KASK BİZE ÇOK PAHALIYA MAL OLDU"

İbrahim Bölükbaşı'nın eşi Tuba Bölükbaşı'nın avukatı Iyaz Çimen, "Bizim dosyamıza konu olayda, müvekkilim motokurye bu işi yaparken bir motorcunun neye ihtiyacı olur? Kask, dizlik, mont ve koruyucu ekipmana ihtiyacı olur. Motosiklette kaporta insanın kendisidir. Dolayısıyla bunu koruyabilmek için bu ekipmanların olması gerekir ama bizim olayımızda işveren sadece 'kullansa iyi olur' gibi bir tavsiye ile kaskı kendisinin almasını söylüyor. Nihayetinde müvekkilin aldığı kask güvenlik seviyesi çok düşük bir kask. Yaklaşık 30-40 kilometre hızla gerçekleşen bir kaza neticesinde başından almış olduğu darbe kaynaklı müvekkil vefat etti. Ucuz kask bize çok pahalıya mal oldu" dedi.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

Ucuz kaskın neden olduğu ölümün ilk duruşması Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık işveren Korhan Köserecep katılmadı. Mahkeme bir sonraki celse sanığın duruşmaya katılmasını, aksi taktirde yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ucuz kask canına mal oldu
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