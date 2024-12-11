Ucuz kask davasında sanığa yakalama kararı

Ataşehir'de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen olayda, kurye İbrahim Bölükbaşı Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, sonrasında kask kırılarak İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne neden olmuştu. Hazırlanan iddianamede İbrahim Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği kazada kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamadığı vurgulanırken bilirkişi raporunda işveren Korhan Köserecep asli kusurlu bulunurken kurye İbrahim Bölükbaşı tali kusurlu bulunmuştu. Şüpheli Korhan Köserecep'in "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

ÜÇÜNCÜ CELSEYE DE GELMEDİ

İstanbul Anadolu 80. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık Korhan Köserecep'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya müşteki Tuba Bölükbaşı ve avukatı katılırken sanık Korhan Köserecep'in duruşmaya gelmediği, avukatın ise mazeret sunarak katılmadığı görüldü.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Geçtiğimiz duruşmalara da katılmayan sanık Korhan Köserecep hakkında mahkemeden dikkat çekici bir karar geldi. Bu aşamaya kadar duruşmalara gelmeyen ve savunma yapmayan sanık hakkında yargılamanın sürüncemede kaldığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteledi.