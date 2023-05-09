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Giriş Tarihi: 9.5.2023 10:57

Ucuza araç yalanıyla 10 milyon lira vurgun yaptılar

İstanbul’da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla araç almak isteyen şahısları hedef alan dolandırıcılar 10 kişiyi devlet kurumlarından ihale ile ucuza araç alıp sattıklarını söyleyerek 10 milyon lira dolandırdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ucuza araç yalanıyla 10 milyon lira vurgun yaptılar

İstanbul'da telefon ile ulaştıkları vatandaşlara 'farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını' söyleyen dolandırıcılar ağına düşürdükleri kişilere ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç sattılar. Bu şekilde güvenlerini kazandıkları 10 kişiye daha lüks araçlar olduğunu ve bunları da piyasa değerinin altına alabileceklerini söylediler. Yaklaşık 10 milyon lira parayı toplayan dolandırıcılar, ihale ertelendi gibi bahanelerle sorun olduğunu söyleyip vatandaşlarla irtibatı kestiler.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda vatandaşlardan 10 milyon lira alıp bir araç teslimi yapmayan 6 şüpheli tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ucuza araç yalanıyla 10 milyon lira vurgun yaptılar
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