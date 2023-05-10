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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Ucuza araç yalanıyla 10 milyon liralık vurgun

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ucuza araç yalanıyla 10 milyon liralık vurgun
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İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla "çeşitli devlet kurumlarından ihaleyle ucuza araç çıkararak sattıklarını" söyleyen dolandırıcılar, vatandaşlara piyasa değerinin çok altında araç sattı. Bu şekilde güvenini kazandıkları 10 kişiye lüks araçlar da olduğunu, bunları da piyasa değerinin altına alabileceklerini söyledi. Yaklaşık 10 milyon lirayı toplayan dolandırıcılar, "İhale ertelendi" gibi bahanelerle kayıplara karıştı. Mağdurların şikâyeti üzerine 6 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Ucuza araç yalanıyla 10 milyon liralık vurgun
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