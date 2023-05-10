Ucuza araç yalanıyla 10 milyon liralık vurgun

İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla"çeşitli devletkurumlarından ihaleyle ucuzaaraç çıkararak sattıklarını" söyleyendolandırıcılar, vatandaşlara piyasa değerininçok altında araç sattı. Bu şekildegüvenini kazandıkları 10 kişiye lüks araçlarda olduğunu, bunları da piyasa değerininaltına alabileceklerini söyledi. Yaklaşık10 milyon lirayı toplayan dolandırıcılar,"İhale ertelendi" gibi bahanelerle kayıplarakarıştı. Mağdurların şikâyeti üzerine6 şüpheli tespit edilerek operasyondüzenlendi. Yakalanan 6şüpheliden 5'i tutuklandı.