Ucuza ev buldum zanneden iş adamı 7 milyon dolandırıldı

Tekstilci iş adamı D.O. İnternet üzerinden Beylikdüzü'nde satılık bir ev ilanı gördü. Uygun fiyata bulduğu evi satın almak için emlakçı ile irtibata geçti. O da D.O.'yu ev sahibi olan kişilerle tanıştırdı. Şahıslar uyguna satıyoruz diyerek acele ettirip biran önce parayı almak için iban gönderdi. Uygun evi kaçırmak istemeyen D.O. Verilen İban numarasına 7 milyon lira gönderdi. Ama satıl gerçekleşmedi.

7 MİLYON GİDİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Beylikdüzü'nde 11 Temmuz 2024 tarihinde polise başvuran D.O. internet üzerinden gördüğü daireyi satın almak isterken dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. İşadamının emlakçı aracılığı ile daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri İstanbul ve Antalya'da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A.(42), Yunus V.(25), Emrah B.(27), Nurgül H.(34), Özcan H.(21), Selman K.(35) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. Adli kontrol şartıyla serbest kalırken, geriye kalan 5 şüpheli tutuklandı.