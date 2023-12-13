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Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:34 Son Güncelleme: 13.12.2023 11:36

Ucuza kredi vaadiyle dolandırdılar

İstanbul Çekmeköy’de esnaflık yapan M.A.’ya yüksek miktarda kredi verme bahanesiyle sigorta adı altında 77 bin lira dolandıran şüpheliler Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ucuza kredi vaadiyle dolandırdılar

Çekmeköy'de ikamet eden M.A. iddiaya göre borçlarını ödemek içi kredi çekmek istedi. Bununla ilgili internet ortamında araştırma yaptı. Bir süre sonra bir numara arayıp yüksek miktarda düşük faizli kredi vadinde bulundu. M.A: iletişime geçtiği şahıslarla gerekli işlemleri halletmek üzere buluşma sağladı. Bu sırada dolandırıcılar kredi için 77 bin lira ir sigorta parasının çıktığını belirtti. Bu parayı ödedi bir daha o şahıslara ulaşamadı. Kredi de kullanamadı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Dolandırıldığını anlayan M.A. hemen polise haber verdi. Ekipler M.A.'nın şüphelilerle tekrar iletişime geçmesini isteyip, bir buluşma ayarlandı. M.A. ile şüpheliler Ümraniye'de bir adreste buluşma sağlandı. Aynı adreste tedbir alan Dolandırıcılık Büro ekipleri şüpheliler Ahmet Ö., Baran A., Doğan D., Muhammet Can A., Serkan Ç. ve Emrah Ç. suçüstü gözaltına alındı.

5 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞLAR

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda aynı şüphelilerin benzer yöntemlerle 5 farklı kişiyi daha dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tahkikatın ardından bugün Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.

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Ucuza kredi vaadiyle dolandırdılar
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