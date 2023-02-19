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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Üçüzlerden anlamlı bağış

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Üçüzlerden anlamlı bağış
Şanlıurfa'da 7 yaşındaki üçüzler, kumbaralarındaki parayı depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Mehmet Yasin, İsmail Hakan ve Aysima İlknur Aygeyik, kumbaralarında biriktirdikleri parayı alıp, İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba'ya gitti. Buruda kumbaralarını kıran üçüzler, biriktirdikleri parayı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremzedelere bağışladı. Müftü Fakıbaba, bağış makbuzunu verdiği üçüzlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Üçüzlerden anlamlı bağış
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