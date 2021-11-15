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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Üçüzlerden ikisi ışın tedavisiyle kurtarıldı

AA
Sakarya'da yaşayan 47 yaşındaki Yıldız Güzelsoy, evlendiğinden bu yana geçen 20 yıllık sürede çocuk sahibi olamadı. Martta tüp bebek tedavisiyle üçüz bebeklere hamile kalan Güzelsoy'un mutluluğu, bebeklerinden birinin gelişim problemi olduğunu ve yaşama şansı bulunmadığını öğrenmesiyle yarım kaldı. Bu bebeğin vefat etmesi durumunda diğer bebeklerin hayatı da riske girecekti. Bunun önlenmesi için yaşama şansı olmayan bebek ile diğerleri arasındaki kan alışverişi mikrodalga ışınları kullanılarak kesildi. Güzelsoy, hayatı kurtarılan iki bebeğini, başarılı geçen doğumun ardından kucağına aldı. Güzelsoy, "20 yıldır çocuk sahibi olmak istiyordum, çok mutluyum, mutluluğumu anlatamam" dedi.
Güzelsoy'un operasyonu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ve Perinatoloji Bölümü doktorları tarafından yapıldı. Operasyonda yer alan Doç. Dr. Can Tekin İskender, "Anne 24 haftalık gebeyken bu işlemi yaptık. Gebelik 32'nci haftaya kadar devam etti. Yaklaşık 8 hafta takibimiz oldu ve 32 haftanın sonunda doğum gerçekleşti" diye konuştu.

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Üçüzlerden ikisi ışın tedavisiyle kurtarıldı
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