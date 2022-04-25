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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:44 Son Güncelleme: 25.4.2022 13:11

Ud sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ud sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya’da 60 yaşındaki ud sanatçısı Metin Karatepe (60) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Metin Karatepe'den arkadaşları haber alamadı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından adrese gelen polis ekipleri, şahsı kanepede oturur şekilde hareketsiz buldu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ VAKAYA RASTLANAMADI

Adli tabip tarafından yapılan kontrolde ise normal ölüm olarak değerlendirildi. Şahsın Antalya'da uzun zamandır ud çalarak geçimini sağladığı ve şehirde çok sevildiği öğrenildi. Karatepe'nin geçen yıl ise oğlunu, 5 yıl öncede eşini kaybettiği öğrenildi. Karatepe'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Ud sanatçısı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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