Ud ve davulla sahura kaldırdılar

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sahur Devriyesi'nin dün geceki konuğu sanatçı Sami Çelik ile sunucu Seher Kılıç oldu. Devriye aracıyla Fatih Mahallesi'ne gelen ünlü isimler, burada davulcularla buluştu. Çelik, yanında getirdiği uduyla davulculara eşlik etti.

Ud sesiyle sahura kalkan vatandaşlar, karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kılıç balkonda kendilerini el sallayanlarla sohbet ederken Çelik de gelen şarkı isteklerini seslendirdi. Mini bir konser havasında geçen programda mahalle sakinleri renkli bir sahur gecesi yaşadı.

RAMAZAN PİDESİ DE İKRAM EDİLDİ

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan program yoğun ilgi gördü. Sosyal medya takipçileri Sahur Devriyesi'ne çok sayıda beğeni ve mesaj gönderdi. Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi. Çok güzel bir Ramazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Kılıç ile Çelik de organizasyondan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.