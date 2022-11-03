UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi hangi takım olur? İşte UEFA Avrupa Ligi kura tarihi!

Kritik günde gözler bu akşamki maçlara çevrilirken UEFA avrupa ligi kura çekimi için de geri sayım başladı. Ligdeki iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un avrupa kaderi bu akşam oynanacak maçlara bağlı. Hal böyleyken "UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi hangi takım olur?" soruları da yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe bu akşam grubundan lider çıkmak için tüm kozlarını oynayacak. İşte Avrupa Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi gibi merak edilen tüm detaylar.
AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te çekilecek.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
FENERBAHÇE'DE HEDEF SON 16 TURU
Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.
UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 32 turu maçlarını es geçiyor.
İŞTE İHTİMALLER
Fenerbahçe ile Rennes aynı puanda bulunuyor fakat sarı lacivertliler 1 averaj farkıyla lider konumda yer alıyor.
Şu anki durumda bu skor Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkmasına yetiyor.
Fakat Rennes 2 farklı, Fenerbahçe de 1 farklı kazanırsa ortalık tamamen karışacak. Çünkü iki takımın hem attıkları hem de yedikleri gol eşitlenecek.