UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi hangi takım olur? İşte UEFA Avrupa Ligi kura tarihi!

Kritik günde gözler bu akşamki maçlara çevrilirken UEFA avrupa ligi kura çekimi için de geri sayım başladı. Ligdeki iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un avrupa kaderi bu akşam oynanacak maçlara bağlı. Hal böyleyken "UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi hangi takım olur?" soruları da yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe bu akşam grubundan lider çıkmak için tüm kozlarını oynayacak. İşte Avrupa Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi gibi merak edilen tüm detaylar.