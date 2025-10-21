UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3.HAFTA MAÇI! Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE OLACAK MI?

Türk futbolunun genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacakları konusunda futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arda Güler, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun güvenini kazandığı için son haftalarda düzenli olarak ilk 11'de görev alıyor. Kenan Yıldız ise Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor'un tercihiyle son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıyor. Her iki oyuncunun da bu kritik karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.