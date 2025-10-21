Haberler Yaşam Haberleri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3.HAFTA MAÇI! Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 18:40

Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma için heyecan dorukta. Türk futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadelede, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı ise gündemdeki en sıcak konu. Peki; Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda Real Madrid, Juventus'u Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konuk edecek. İki dev kulüp, ligde kaderlerini belirleyecek bu kritik mücadelede galibiyet hedefliyor. Özellikle Türk futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. İşte, Real Madrid - Juventus maçı hakkında merak edilenler:

REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı, 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Real Madrid Juventus maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE OLACAK MI?

Türk futbolunun genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacakları konusunda futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arda Güler, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun güvenini kazandığı için son haftalarda düzenli olarak ilk 11'de görev alıyor. Kenan Yıldız ise Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor'un tercihiyle son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıyor. Her iki oyuncunun da bu kritik karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David

