UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor için oldukça önemli olan grup kura çekimleri Şampiyonlar Ligi ile başlayacak. Peki, 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı ve saati…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFa Şampiyonlar Ligi 2022-2023 grup kura çekimleri 25 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) gerçekleşecek.
Heyecanlı kura çekimi saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.
Avrupa Ligi kurası 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak.
Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe ve İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor, rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.