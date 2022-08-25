UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor için oldukça önemli olan grup kura çekimleri Şampiyonlar Ligi ile başlayacak. Peki, 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı ve saati…