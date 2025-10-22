Haberler Yaşam Haberleri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray'ın puanı kaç, hangi sırada yer alıyor? İşte güncel sıralama
Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:34

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray'ın puanı kaç, hangi sırada yer alıyor? İşte güncel sıralama

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray için 3. hafta başlıyor. Grup aşamasında şu ana kadar elde edilen puan, sıralamadaki yeri ve grup lideri bu akşamki Bodø/Glimt maçı öncesi büyük önem taşıyor. “Galatasaray puanı kaç, hangi sırada?” sorularının yanıtları merak edilirken; lig formatındaki dengeler de de tur şansını etkiliyor. İşte güncel UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-2026:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray’ın puanı kaç, hangi sırada yer alıyor? İşte güncel sıralama

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Bu sezonun ilk maçlarında alınan sonuçlar ile birlikte sıralamalar şekillenmeye başladı. Özellikle bu akşam oynanacak Bodø/Glimt karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın puanı, sıralamadaki konumu ve ilk sıralarla arasındaki fark büyük merak konusu. Galatasaray'ın puan durumu, lider takımlar merak konusu. İşte, Şampiyonlar Ligi puan sıralaması:

GALATASARAY'IN PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi lig fazında, Galatasaray şu ana dek oynadığı maçlarda 3 puan topladı. Bu puanla, lig formatında 20. sırada yer aldığı gözüküyor.

Format değişikliği nedeniyle klasik "grup birincisi-ikincisi" anlayışı yerini "ilk 8 doğrudan tur, 9-24 play-off" sistemine bıraktı. Bu yüzden sıralamadaki pozisyonların anlamı daha kritik hale geldi.

Galatasaray için büyük soru şu: Bu akşam karşılaşacağı Bodø/Glimt karşısında alınacak sonuçla nasıl bir sıçrama yapabilir? Çünkü mevcut durumda sıralama açısından avantajı sınırlı. Takım puanını yükseltip doğrudan tur şansı için ilk 8'e girmek ya da en azından play-off potasına kalmak zorunda.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

PSG, Inter ve Arsenal 9 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kayıpsız ilerliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ise şöyle:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray'ın puanı kaç, hangi sırada yer alıyor? İşte güncel sıralama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz