UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, hangi sırada?

Galatasaray için büyük soru şu: Bu akşam karşılaşacağı Bodø/Glimt karşısında alınacak sonuçla nasıl bir sıçrama yapabilir? Çünkü mevcut durumda sıralama açısından avantajı sınırlı. Takım puanını yükseltip doğrudan tur şansı için ilk 8'e girmek ya da en azından play-off potasına kalmak zorunda.