UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, hangi sırada?

Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:15

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray için 3. hafta başlıyor. Grup aşamasında şu ana kadar elde edilen puan, sıralamadaki yeri ve grup lideri bu akşamki Bodø/Glimt maçı öncesi büyük önem taşıyor. “Galatasaray puanı kaç, hangi sırada?” sorularının yanıtları merak edilirken; lig formatındaki dengeler de de tur şansını etkiliyor. İşte güncel UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-2026:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Bu sezonun ilk maçlarında alınan sonuçlar ile birlikte sıralamalar şekillenmeye başladı. Özellikle bu akşam oynanacak Bodø/Glimt karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın puanı, sıralamadaki konumu ve ilk sıralarla arasındaki fark büyük merak konusu. Galatasaray'ın puan durumu, lider takımlar merak konusu. İşte, Şampiyonlar Ligi puan sıralaması:

GALATASARAY'IN PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi lig fazında, Galatasaray şu ana dek oynadığı maçlarda 3 puan topladı. Bu puanla, lig formatında 20. sırada yer aldığı gözüküyor.

Format değişikliği nedeniyle klasik "grup birincisi-ikincisi" anlayışı yerini "ilk 8 doğrudan tur, 9-24 play-off" sistemine bıraktı. Bu yüzden sıralamadaki pozisyonların anlamı daha kritik hale geldi.

Galatasaray için büyük soru şu: Bu akşam karşılaşacağı Bodø/Glimt karşısında alınacak sonuçla nasıl bir sıçrama yapabilir? Çünkü mevcut durumda sıralama açısından avantajı sınırlı. Takım puanını yükseltip doğrudan tur şansı için ilk 8'e girmek ya da en azından play-off potasına kalmak zorunda.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

PSG, Inter ve Arsenal 9 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kayıpsız ilerliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ise şöyle:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

