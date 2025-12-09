Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2025-26: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:58

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, tur atlama mücadelesi verirken bu akşa kaderini belirleyecek kritik bir maça çıkıyor. Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar için bu maç, tur yolunda büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puan topladı? İşte, kritik maç öncesi Şampiyonlar Ligi puan durumu 9 Aralık 2025:

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, temsilcimiz Galatasaray ilk 8 yolunda mücadele veriyor. İlk beş maçta aldığı sonuçlarla gruptan çıkma ihtimalinde dengeli giden Sarı-Kırmızılılar, bu akşamki Monaco deplasmanında tüm kozlarını paylaşacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ve sıralamada son durum:

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. maçında Monaco deplasmanına çıkacak Galatasaray rakibiyle TSİ 23.00'te karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ilk 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 9 puan elde eden temsilcimiz Liverpool ve PSV arasında 14. sırada yer alıyor. İşte, 6. maçlar öncesi güncel puan durumu:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-26

