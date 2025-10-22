UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025-26: Lider kim, kaç takım çıkacak? İşte Galatasaray’ın puan durumu ve sıralaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Bu sezonun ilk maçlarında alınan sonuçlar ile birlikte sıralamalar şekillenmeye başladı. Özellikle bu akşam oynanacak Bodø/Glimt karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın puanı, sıralamadaki konumu ve ilk sıralarla arasındaki fark büyük merak konusu. Galatasaray'ın puan durumu, lider takımlar merak konusu. İşte, Şampiyonlar Ligi puan sıralaması:
Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi lig fazında, Galatasaray şu ana dek oynadığı maçlarda 3 puan topladı. Bu puanla, lig formatında 20. sırada yer aldığı gözüküyor.
Format değişikliği nedeniyle klasik "grup birincisi-ikincisi" anlayışı yerini "ilk 8 doğrudan tur, 9-24 play-off" sistemine bıraktı. Bu yüzden sıralamadaki pozisyonların anlamı daha kritik hale geldi.
PSG, Inter ve Arsenal 9 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kayıpsız ilerliyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ise şöyle:
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00