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Giriş Tarihi: 4.11.2022 01:05 Son Güncelleme: 4.11.2022 01:05

UEFA Türkiye Puan Durumu: Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?

UEFA tarafından organize edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Lig’lerinde mücadele eden takımlarımızın bu turnuvalarda elde ettiği başarı ya da başarısızlıklar UEFA ülke puanına etki ediyor. Bu kapsamda bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir’in galibiyet, Sivasspor’un beraberlik elde etmesi sonrasında UEFA Türkiye Puan Durumu merak edilerek Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

UEFA Türkiye Puan Durumu: Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?

UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın galibiyet ve beraberlik alması sonrasında ülke puanı sıralaması merak edilerek Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI, PUANI KAÇ, DÜŞTÜ MÜ - YÜKSELDİ Mİ?

UEFA Türkiye Puan Durumu sıralaması ve tüm detaylar şöyle;



2022 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE



UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sırada yer aldı.

KAYNAK: AA

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4 GRUPTA MAÇLAR TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Gruplarını lider tamamlayan Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.



Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
  • Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0
  • Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1
  • Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
  • Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1
  • Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2
  • Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
  • Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1
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UEFA Türkiye Puan Durumu: Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
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