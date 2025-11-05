Haberler Yaşam Haberleri UEFA ÜLKE PUAN DURUMU 5 KASIM 2025: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puana sahip?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 22:13

UEFA ülke puanı sıralaması güncellenecek. Bugün Galatasaray, deplasmanda Ajax karşısına çıkarken; yarın ise Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Bu iki kritik mücadele, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Türkiye’nin Avrupa puan tablosundaki yerini ve mevcut puan durumunu merak ediyor. Peki, 5 Kasım Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa arenasında Türk takımlarının sahne aldığı haftada gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 5 Kasım itibarıyla Türkiye, Avrupa'daki yerini koruma mücadelesi veriyor. Bugün oynanacak Ajax–Galatasaray maçı ve yarınki Viktoria Plzen–Fenerbahçe karşılaşması ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA PUANI KAÇ?

Avrupa'da Ekim ayı içerisinde oynanan son hafta maçlarında temsilcilerimiz 3 maçta 3 galibiyet alarak ülke puanına 1.200 puanlık katkı sağladı. Türkiye bu sonuçların ardından UEFA ülke puanını 46.000'e yükseldi. En yakın takipçimiz Çekya 42.300 puanı bulunurken 8. sıradaki Belçika ise 56.350 puanda.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 5 KASIM SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 99.672

2- İtalya 88.088

3- İspanya 82.453

4- Almanya 78.831

5- Fransa 71.534

6- Hollanda 63.866

7- Portekiz 60.466

8- Belçika 56.350

9- Türkiye 46.000

10- Çek Cumhuriyeti 42.300

