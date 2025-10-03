UEFA ÜLKE PUANI LİSTESİ 2025-26: Türkiye’nin puanı güncellendi! Galibiyet haftası ardından UEFA ülkeler sıralamasında son durum

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DAN ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin ülke puan sistemine pozitif katkı sağladı. Fenerbahçe'nin Nice karşısındaki galibiyeti de UEFA ülke puanında ivme kazandıran diğer önemli gelişme oldu.

Ardından Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor'un 1-0'lık galibiyeti haftayı zaferle bitiren son adım oldu.