UEFA Ülke puanı sıralaması 2025: | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı, kaç puanı var?

Avrupa arenasında Türk takımlarının sahne aldığı haftada gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 5 Kasım itibarıyla Türkiye, Avrupa'daki yerini koruma mücadelesi veriyor. Bugün oynanacak Ajax–Galatasaray maçı ve yarınki Viktoria Plzen–Fenerbahçe karşılaşması ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?
Avrupa'da Ekim ayı içerisinde oynanan son hafta maçlarında temsilcilerimiz 3 maçta 3 galibiyet alarak ülke puanına 1.200 puanlık katkı sağladı. Türkiye bu sonuçların ardından UEFA ülke puanını 46.000'e yükseldi. En yakın takipçimiz Çekya 42.300 puanı bulunurken 8. sıradaki Belçika ise 56.350 puanda.
1- İngiltere 99.672
2- İtalya 88.088
3- İspanya 82.453
4- Almanya 78.831
5- Fransa 71.534
6- Hollanda 63.866
7- Portekiz 60.466
8- Belçika 56.350
9- Türkiye 46.000
10- Çek Cumhuriyeti 42.300