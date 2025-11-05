UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Avrupa arenasında Türk takımlarının sahne aldığı haftada gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 5 Kasım itibarıyla Türkiye, Avrupa'daki yerini koruma mücadelesi veriyor. Bugün oynanacak Ajax–Galatasaray maçı ve yarınki Viktoria Plzen–Fenerbahçe karşılaşması ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA PUANI KAÇ?

Avrupa'da Ekim ayı içerisinde oynanan son hafta maçlarında temsilcilerimiz 3 maçta 3 galibiyet alarak ülke puanına 1.200 puanlık katkı sağladı. Türkiye bu sonuçların ardından UEFA ülke puanını 46.000'e yükseldi. En yakın takipçimiz Çekya 42.300 puanı bulunurken 8. sıradaki Belçika ise 56.350 puanda.