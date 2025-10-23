UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM: Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile Türkiye’nin ülke puanı kaç oldu?

Türkiye futbolunda Avrupa arenasındaki başarıların etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor. Kulüplerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahne alırken aldıkları her puan, ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıyor. Bu bağlamda, Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1'lik zafer sadece bir maç galibiyeti olarak kalmadı; Türkiye'nin Avrupa'da rekabet gücünü de sembolize etti.