’Ufka Yolculuk’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırıkkale Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya davetli olarak katılan Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, burada yaptığı konuşmada, gönüllülük esasına göre katılımın olduğu yarışmada bireylerin özellikle de gençlerin kitaplarla buluşturulduğunu, kitap okuma alışkanlığına yarışma vesilesiyle bir katkı sağlandığını söyledi.

Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Mustafa Arı da, yarışma ile ilgili tüm resmi izinlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırıldığını belirterek, yarışmanın detayları konusunda bilgiler verdi.

Arı, 10 yıldır düzenlenen yarışma sayesinde yurt genelinde 3 milyon 800 bin kişinin kitapla buluşturularak kitap okuma alışkanlığının yanı sıra güncel ve önemli bilgilerin de bireylere aktarıldığını söyledi.

Bu yılki yarışma konusunun "Bir De Sağlıklı Düşün" olduğunu hatırlatan Arı, yarışmaya online olarak kayıtların başladığını belirtti.

Günümüzde bireylerin bilgi kirliliğinden arındırılması gerektiğine dikkat çeken Arı, Ufka Yolculuk yarışmasının doğru kaynaktan doğru bilgiyi herkese ulaştırmayı amaçlayan bir yarışma olduğunu belirterek, "Ufka Yolculuk, düşünen, araştıran, çözümleyen ve öğrendiklerini hayata geçiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışan bir yarışmadır." dedi.

Kırıkkale'de önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce kitapsever ve gönüllünün ödüllerine kavuşacağı günü beklediğini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorisindeki adaylara yönelik yapılacak olan yarışmada sorular "Sağlıklı Düşünmek" konusunda kaynak gösterilen kitaplardan sorulacak. Her kitap uzman öğretmen ve pedagoglar tarafından hazırlandı. Kitap içeriklerinde etkinlikler, hayal kurma, karekod okutma, doğru düşünme teknikleri, doğru soru sorma, gördüğü, duyduğu her şeyi kritik etme, sosyalleşme, keşifler yapma ve daha birçok birbirinden güzel ve ilginç içerikleri kapsıyor. Yarışma online olarak iki aşamadan oluşuyor ve yarışmanın son başvuru tarihi 18 Nisan 2022 olarak belirlendi. 1. aşama sınav sonucunda Türkiye sıralamasında ilk 15 bin yarışmacı, 2. aşama sınavına girmeye hak kazanmış olacak. Yarışmacılara toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılacak ve bunlardan kategorisinde Türkiye birincisi olan yarışmacıya 10 bin lira para ödülü, Kırıkkale il birincisi olan yarışmacıya ise bin lira ödül verilecek. Bu yıl ayrıca yarışmacılara destek veren danışmanlar da yine Türkiye geneli birinciliğine 6 bin, il birincisi danışmana ise bin lira ödül verilecek. Diğer dereceleri elde eden yarışmacılar da adeta ödül yağmuruna tutulacak."

Arı, Ufka Yolculuk web sitesi olan www.ufkayolculuk.com üzerinden kayıtların yapıldığını, diğer bilgilendirmelerin de yine web sitesi ile sosyal medya hesaplarından adaylara sürekli bilgilendirmelerin yapıldığını, öte yandan yarışma kitaplarının da kentteki bazı noktalarda hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısına Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Aygün'ün yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, kitapseverler ile diğer gönüllüler katıldı.

Toplantı, katılımcıların yarışma ile ilgili soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.