Üfürükçü ve falcılara devlet göz açtırmayacak

Vatandaşların dini inançlarını istismar eden sözde büyücüler Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. İnternet üzerinden verdikleri reklamlarla müşteri toplayan ve istedikleri büyüyü yapabileceklerini iddia eden 9 sahtekarın verdikleri reklam ve ilanlar durdurulurken, 6'sına ise toplamda 2 milyon 894 bin TL idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu bu kez de halkın batıl inançlarını istismar eden ve internet üzerinden verdikleri reklamlarla bunu ticarete döken sahtekarların peşine düştü. Kurul vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine yaptığı incelemede toplam 9 sözde medyum ve falcının internetteki reklamlarını kaldırttı. Ayrıca bunlardan 6'sına 2 milyon 894 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.Yapılan incelemelerde internet üzerinden "medyumhoca", "gercekhoca", "buyu. istanbul", "saatanlamlarimedyumucretsiz", "medyum. net", "falcimirac", "profesyonelmedyum", "suryanihoca", "medyumnefisehoca" gibi internet alan adlarıyla internet sayfası açan sahtekarların buralardan vatandaşları kandırdıkları tespit edildi. Sahtekarların vaatleri arasında, "Eşimle mutlu olma büyüsü", "Kısmet açma büyüsü", "Aşık olduğum kıza büyü yaptırmak", "Gideni getirme büyüsü" gibi seçenekler yer alırken, kendisini internet üzerinden mesih ilan eden bir sahtekarın da "Tıkla ve Medyum Mesih'i şimdi ara" gibi reklamlarla iletişim bilgilerini paylaştığı tespit edildi.Ayrıca Şadan Günal adlı bir şahsın internet üzerinden "Irak asıllı profesyonel medyum hoca" şeklinde reklamını yaparak, her türlü sözde cin musallattı büyüyü bozabileceğini iddia ettiği görüldü. Bir sözde medyumun da yaptığı reklamlarda "Türkiye'nin tek resmi gerçek hocası" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Reklam Kurulu yaptığı incelemede tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar eden söz konusu tanıtımların Reklam Mevzuatında yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu bilgisini paylaştı.