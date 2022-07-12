Uganda’ya Türkiye şefkati

Türk Kızılay, Uganda'da temiz su sıkıntısı çeken bazı bölgelerin suya kavuşturulması için çalışma başlattı. Bağışçıların desteğiyle daha önce 12 su kuyusu açan Türk Kızılay, 13'üncü su kuyusunu ise Kayunga'da bölge insanın hizmetine sundu. "Akıllı kuyu" olarak bilinen uzun ömürlü su kuyusu, güneş enerjisiyle 110 metre derinlikten çektiği temiz suyu 10 tonluk depoda muhafaza ederek 15 çeşme ile insanların kullanımına açtı. Afrikada açılan tulumba su kuyularının aksine bu akıllı kuyular, daha büyük nüfuslu yerleşim yerlerine su temini sağlıyor. Birden fazla musluk sayesinde daha fazla kullanıcıya aynı anda yarar sağlıyor. Daha uzun ömürlü oluyor. Türk Kızılay, güneş panelli sondaj, depolu ve çok musluklu su kuyuları ile diğer STK'ları da tulumba sisteminden vazgeçmeye teşvik ediyor.Türk Kızılay, Uganda'da temiz su sıkıntısı çeken bazı bölgelerin suya kavuşturulması için çalışma başlattı. Bağışçıların desteğiyle daha önce 12 su kuyusu açan Türk Kızılay, 13'üncü su kuyusunu ise Kayunga'da bölge insanın hizmetine sundu. "Akıllı kuyu" olarak bilinen uzun ömürlü su kuyusu, güneş enerjisiyle 110 metre derinlikten çektiği temiz suyu çeşmelere vermeye başladı. Açılan kuyu ile bölgedeki 5 bin kişinin temiz içilebilir su ihtiyacını karşılandı. İlk kez temiz içilebilir suya kavuşan bölge halkı, yöresel danslar, alkışlar ve şarkılarla sevinçlerini gösterdi. Kilometrelerce uzaklıktan gelen kadın ve çocuklar kuyusuna bidonlarını doldurdu.Kızza Ewans, "Yıllardır, hayvanlarımızın su içtiği, birikintilerde, bataklılardaki pis suyu içiyoruz. İlk kez evimize temiz su götüreceğiz, temiz su içebileceğiz. Her içtiğimiz bir yudum su için ülkenize, insanlarınıza dua edeceğim, Türkiye'yi hatırlayacağım" derken, Zalwango Ruth ise "Her gün 5 kilometre yol giderek bataklık olan alandan evimize su taşıyorduk, aslında su değil çamur taşıyorduk. Hayvanlarımızın su içtiği alandan su alıyorduk. Çocuklarımız, insanlarımız hep bu pis sular yüzünde hasta oldu. Bu hayttan tek isteğimiz evimize bir bardak temiz su götürebilmekti. Şimdi Türkiye sayesinde, Türk Kızılay sayesinde temiz suya kavuştuk. Minetarız, ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm Türkiye'ye kucak dolu sevgi gönderiyorum, var olsunlar" dedi.