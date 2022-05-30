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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:02

Uğur Kahraman cinayetinde kan donduran ifade: Kafasına sıktım, kahve içtim

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uğur Kahraman cinayetinde kan donduran ifade: Kafasına sıktım, kahve içtim

İstanbul Tuzla’da Ramazan bayramından önce ortadan kaybolan ve günler sonra öldürülüp cesedi varile konan Uğur Kahraman’ı öldürdüğü belirlenen eski kayınpederinin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Hüseyin S.‘nin, “Bana satmam için kendisinin verdiği silahla kafasına ateş ettim. Gözleri bana bakıyordu, kahve içim gözüne baktım” dediği öne sürüldü.

Tuzla'da eski damadını öldüren ve iki hafta önce tutuklanan Hüseyin S.'nin ortaya çıkan ifadesi kan dondurdu. Olay süreci 27 Nisan'da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlamıştı. Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman'ın kayıplara karıştığı gün Tuzla'daki evden 13:58'de çıktığı tespit edildi. İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin S. İle görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin S., Uğur Kahraman'ı evinden arabasıyla alıp Tuzla'daki kendi evine götürdüğü ortaya çıkmıştı.

"GÖZLERİNE BAKIP KAHVE İÇTİM"

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler üzerine polis şüpheli Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüpheli gözaltının son gününde cinayeti itiraf etti. Hüseyin S., olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek " Birlikte eve gittik, torunlarım onların yanında kalıyordu. Arada bir gösteriyordu, o gün beni onları göstermemekle tehdit etti. Sürekli olarak bu tehditleri yapıyordu işlerini hallettiriyordu. Yine tehdit etti, tartışma devam edince, gidip silahı aldım. Bu silahı da daha önce kendisi bana vermişti. Silahla kafasına ateş ettim. Koltuğa düştü. Son kez gözleriyle bana baktı. Bende bir kahve doldurup içtim" dediği öne sürüldü.

"VARİLE SIĞMADI ZORLA SOKTUM"

Kahvesini içtikten sonra Uğur Kahmaran'a baktığını anlatan zanlı Hüseyin S. "Öldüğünü görünce cesedini yok etmek için varile koydum. Sığmayınca zorla bastırıp içine attım" dedi. Cesedin bulunduğu varili bir süre bahçede tutan Hüseyin S "Sonra varili annem ve babamın yaşadığı apartmanda asansör boşluğuna koydum" dediği öğrenildi. Bu itirafın ardından polis Tuzla'daki eve giderek, varili şüphelinin dediği asansör boşluğunda buldu. Varil açıldığında Uğur Kahraman'ın cesedi ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uğur Kahraman cinayetinde kan donduran ifade: Kafasına sıktım, kahve içtim
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