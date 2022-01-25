Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Göknel için bugün Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uğur Göknel'in babası İsmail, annesi Sevim, kardeşi Alaaddin Göknel ile İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdayi Altıntaş ve vatandaşlar katıldı. Sevim Göknel, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Göknel'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



