Uğur öğretmen ve iki çocuğu depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz ve kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. 4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı, eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

Melike Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Cenazelerin, Yılmaz ailesinin memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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