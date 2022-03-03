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Giriş Tarihi: 3.3.2022 11:02 Son Güncelleme: 3.3.2022 12:04

Ukrayna'da mahsur kalan Türk iş adamı köy evine sığındı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ukrayna’da mahsur kalan Türk iş adamı köy evine sığındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine devam edilirken, Kiev'e 150 kilometre uzaklıkta bulunan Çernigov kentinde mahsur kalan Türk işadamı Esad Altındağ SABAH'a konuştu. Türk Dışişlerinin kendilerini savaş başlamadan 15 gün önce arayarak ülkeyi terk etmelerini söylediğini belirten Esad Altındağ; "Olay Donbass'ta ta olur biter diye düşündük. Kimse Ukrayna'nın tamamına yayılacağını öngörmedi" dedi.

Yoğun bombardıman üzerine Çernigov'dan bir köye gittiklerini ve Ukraynalı bir ailenin evine sığındıklarını belirten Esad Altındağ, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

TÜRK DIŞİŞLERİ 2 HAFTA ÖNCEDEN ARADI

Ukrayna'da 6 yıldır yaşadığını ve iki ayrı işletmesinin bulunduğunu belirten iş adamı Esad Altındağ, Türkiye'nin tahliyelerinin devam ettiğini ancak kendilerinin tahliyelerin olduğu bölgelere ulaşmalarının imkansız olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın savaş başlamadan iki hafta önce kendilerini telefonla aradığını belirten Esad Altındağ; "Beni bu savaş başlamadan önce 2 hafta önce aradılar ve eğer orada zorunlu bir durumunuz yoksa ülkenize dönün dediler. Hatta pazar günü akşam saatinde aradılar çok şaşırdım. Ancak bizim buradan çıkmamız çokta mümkün görülmüyor. Çünkü bizim kuzeyimizde Belarus, doğumuzda ise Rusya var. Kiev'e giden yolar ise kapalı. Dışişleri Bakanlığı bize trenlerin kalkacağını söyledi. Ancak biz buradan 150 kilometre Kiev'e gidemeyiz dedik. Buradaki herkes aslında buradan çıkamayacaklarını çok iyi biliyor. Biz Rusya'nın tüm Ukrayna'ya saldıracağına inanmadık. Burada böyle bir istihbarat yok abartılıyor gibi bir söylemler dolaşıyordu. Putin de zaten saldırmayacağız tatbikat yapıyoruz demişti. Zaten Donbass'taki savaş burada 8 yıldır var. Ben olayın orada olup biteceğini düşünüyordum. Bütün Ukrayna'ya yayılacağını düşünmedim" diye konuştu.

RUSLAR YETİMHANE VE ÇOCUK HASTANESİNİ VURDU

Çernigov'da savaşın ilk günü kimsenin olayın ciddiyetini anlamadığını belirten Esad Altındağ; "Akşam saatlerinde bombardıman oldu. Belarus'tan atılan füzeler buraya isabet etti. Biz savcılık binasının karşısında oturuyorduk. İdari binaların vurulacağı söylendi. Akşam da Ruslar belediye binasını vurmak isterken çocuk diş hastanesini vurdular. Daha sonra da tiyatroyu ve yetimhaneyi vurdular. Bombalamanın etkisiyle evimdeki her şey dağıldı. Büyük bir sarsıntı oldu. Daha sonra arkadaşımın yanına geçmek zorunda kaldım. Her siren sesi geldiğinde 15-20 dakika sığınakta bombanın düşmesini bekliyoruz. Bomba atıldıktan sonra eve geri çıkıyoruz. Arkadaşımla nöbetleşe uyuyoruz" dedi.

"UKRAYNALI KÖYLÜLERE SIĞINDIK"

Ukrayna tanklarının merkeze gelmesiyle birlikte hedef olmamak için 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir köye gittiklerini belirten Esad Altındağ; "Köyde tanıdığımız Ukraynalı bir ailenin yanına geldik. Evlerinin altında mahzen gibi bir yer var. Sirenler çalınca oraya iniyoruz. Nöbetleşe uyuyoruz. Evde iki saat durabilirsek kendimizi şanslı sayıyoruz. Mahzenlerde buz gibi. Dün gece burada kar yağdı ve burada hayat şartları çok zor. Beslenme ile ilgili sıkıntılarımız var. Burada artık daha fazla dayanacak halimiz kalmadı. Biran önce devletimizden bizleri buradan kurtarmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Ukrayna'da mahsur kalan Türk iş adamı köy evine sığındı
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