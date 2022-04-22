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Giriş Tarihi: 22.4.2022 08:57 Son Güncelleme: 22.4.2022 09:07

Ukrayna'da savaşın acı tablosu: 208 çocuk öldü, 376 çocuk yaralandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ukrayna’da savaşın acı tablosu: 208 çocuk öldü, 376 çocuk yaralandı

Ukrayna Başsavcılığı, devam eden Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiğini, 376 çocuğun ise yaralandığı duyurdu. Ayrıca saldırılardan 99 eğitim kurumunun tamamen yıkıldığı, bin 141'inin ise hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yanan yaşanan acı tablo Ukrayna Başsavcılığı tarafından açıklandı. Ukrayna Başsavcılığı saldırıların başladığı günden bu yana ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı duyurdu.

99 EĞİTİM KURUMU TAMAMEN YIKILDI

Ayrıca Rus ordusunun bombardımanlarında bin 141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı. Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.

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Ukrayna'da savaşın acı tablosu: 208 çocuk öldü, 376 çocuk yaralandı
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