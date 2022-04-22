Ukrayna’da savaşın acı tablosu: 208 çocuk öldü, 376 çocuk yaralandı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yanan yaşanan acı tablo Ukrayna Başsavcılığı tarafından açıklandı. Ukrayna Başsavcılığı saldırıların başladığı günden bu yana ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı duyurdu.

99 EĞİTİM KURUMU TAMAMEN YIKILDI

Ayrıca Rus ordusunun bombardımanlarında bin 141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı. Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.