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Giriş Tarihi: 20.11.2022 10:28 Son Güncelleme: 20.11.2022 10:37

Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye geldi

Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya Federasyonu üzerinden getirilerek gece saatlerinde Türkiye’ye Sarp Sınır kapısından giriş yaptı. Göç idaresi yetkilileri tarafından kafile, çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Ukrayna’da yaşayan 88 Ahıska Türkü, Türkiye’ye geldi

31 Ekim'de Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla Herson'dan yola çıkan 88 Ahıska Türkü, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Gürcistan tarafındaki işlemlerden sonra Türk Kapısına geçen kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından çiçekler ve Türk bayrağı ile karşılandı. Türkiye sınırındaki Sarp Sınır kapısındaki giriş işlemlerinin ardından hatıra fotoğrafı çektiren ailelerin bir kısmı otobüslerle Elazığ'a, bir kısmı da akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Mizam Muhammetalioğlu (85), 'Türkiye'ye gelmekten çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Mevlüt Çavuşoğlu'dan Allah razı olsun. Bizi Türkiye'ye getirdiler. 17 gün öyle yerde kaldık ki. Hiç otobüsten inmedim. Gece gündüz otobüste oturdum" dedi.

Alvida Taştanova ise ,"20 gün önce yola çıktık, Çok güzel bir duygu hissediyorum. Umudumuz hiç yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan. Teşekkür ederim. Bugün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün 20. gün Allah'ıma binlerce şükür olsun. Sanki bugün yaşadıklarım ile o günleri unuttum. Gerçekten çok zor günler geçirdik ama buraya ayağımı bastığım anda güzel şeyler oldu, mucize gibi" diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VATANINIZA HOŞGELDİNİZ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoşgeldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye geldi
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