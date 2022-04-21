Ukrayna’dan kaçıp, günler süren yolculuk sonrası Samsun’a geldi

Kharkiv'de babası Bahadır ve annesi İrina Çınar ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Yasemin Çınar yaşadıkları tramvayı hala atlatamadıklarını söyledi. Annesi ile birlikte babasının memleketi olan Samsun'a gelen Yasemin Çınar yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben annemle birlikte Kharkiv şehrinde yaşıyordum. 24 Şubat tarihinde bomba sesleri ile uyandık. Hemen Kharkiv'e 140 kilometre mesafede bulunan Kuppinsk kasabasında ekmek fırını işleten babamı aradık. Bize sağlam bir yere geçmemizi söyledi. Bombalamalar sürekli artıyordu. Birkaç gün annemle metro istasyonuna gittik. Ancak çok kalabalık olduğu için korona virüs olma ihtimalini de göze alarak tekrar evimize geldik. Evimiz 16 katlı olduğu için sığınağa gitmek yerine gürlerce evin koridorunda yaşadık. Sürekli korku halinde idik. Babamın yaşadığı Kuppinsk kasabası Ruslar tarafından çember altına alınmıştı. Bağlantıyı sağlayan yol ise bombalanmıştı. Babam bize ilk fırsatta Türkiye'ye gitmemizi söyledi"
YENİ DOĞAN BEBEĞE ANNELİK YAPTIM
5 Mart günü annesi ile birlikte taksi bulup tren istasyonuna gittiklerini burada ise yapılan saldırılar sırasında bir merminin kolunu sıyırıp yanından geçtiğini belirten Yasemin Çınar, " Uzun süren bir tren yolculuğu ile Polonya sınırında bulunan Lviv'e ulaştık. Ancak yolculuk sırasında yanıma bitkin düşen yeni doğum yapmış bir kadın geldi. Çocuğunu kucağıma bıraktı ve kendisi saatlerce uyudu. Ben o çocuğa saatlerce annelik yaptım. Koridorda ve tren istasyonunda ailesini kaybetmiş çok sayıda çocuk ağlıyordu. Lviv'e gittik orası daha sakindi. 1 gece orada kaldık. Sonrasında 7 saat süren otobüs yolculuğu ile Polonya'ya , daha sonra da uçakla İstanbul'a ve oradan da Samsun'a geldik" diye konuştu.
BABAM İÇİN ENDİŞELİYİZ
Babası Bahadır Çınar'ın hala Kuppinsk kasabasında yaşadığını ve kendisinin yaşadığı kasabanın Ruslar tarağından çember altına alındığını belirten Yasemin Çınar, babası için endişelendiğini belirterek, " Babamın yaşadığı kasabanın merkezinde telefon çekmiyor. Babam iki günde bir kasabanın en yüksek yerine saatlerce yürüyerek gidiyor ve bize 'beni merak etmeyin yaşıyorum' diye mesaj atıyor. Mesaj iki günü geçince annem de ben de sürekli ağlıyoruz babamın başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Babama kavuşacağımız günü bekliyoruz dua ediyoruz" şeklinde konuştu.