Ukrayna’dan kaçıp, günler süren yolculuk sonrası Samsun’a geldi

YENİ DOĞAN BEBEĞE ANNELİK YAPTIM

5 Mart günü annesi ile birlikte taksi bulup tren istasyonuna gittiklerini burada ise yapılan saldırılar sırasında bir merminin kolunu sıyırıp yanından geçtiğini belirten Yasemin Çınar, " Uzun süren bir tren yolculuğu ile Polonya sınırında bulunan Lviv'e ulaştık. Ancak yolculuk sırasında yanıma bitkin düşen yeni doğum yapmış bir kadın geldi. Çocuğunu kucağıma bıraktı ve kendisi saatlerce uyudu. Ben o çocuğa saatlerce annelik yaptım. Koridorda ve tren istasyonunda ailesini kaybetmiş çok sayıda çocuk ağlıyordu. Lviv'e gittik orası daha sakindi. 1 gece orada kaldık. Sonrasında 7 saat süren otobüs yolculuğu ile Polonya'ya , daha sonra da uçakla İstanbul'a ve oradan da Samsun'a geldik" diye konuştu.