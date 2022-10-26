Ukrayna’dan savaştan kaçan 13 yaşındaki Pavlo kaza kurbanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz hafta 15 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Pavlo'un yakının kullandığı motosiklete B.K'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pavlo, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Pavlo Dubnytskyı'nın cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Pavlo cenazesi alınışı sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutu bırakamadı. Pavlo ve ailesinin savaştan kaçarak Alanya'ya yerleştiği öğrenildi.