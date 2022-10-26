Haberler Yaşam Haberleri Ukrayna’dan savaştan kaçan 13 yaşındaki Pavlo kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:06 Son Güncelleme: 26.10.2022 10:26

Ukrayna’dan savaştan kaçan 13 yaşındaki Pavlo kaza kurbanı

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Pavlo Dubnytskyı hayatını kaybetti. Pavlo ve ailesinin savaştan kaçarak turistlik ilçeye geldiği öğrenildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı sırasında Pavlo’nun yakınlarının gözyaşı ve feryadı yürekleri dağladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ukrayna’dan savaştan kaçan 13 yaşındaki Pavlo kaza kurbanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz hafta 15 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Pavlo'un yakının kullandığı motosiklete B.K'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pavlo, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Pavlo Dubnytskyı'nın cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Pavlo cenazesi alınışı sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutu bırakamadı. Pavlo ve ailesinin savaştan kaçarak Alanya'ya yerleştiği öğrenildi.

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Ukrayna’dan savaştan kaçan 13 yaşındaki Pavlo kaza kurbanı
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