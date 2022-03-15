Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye’ye minnettar

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar, Azerbaycanlılar ve Ahıska Türkleri de Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Aileler, bir yandan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu bir yandan da yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ukrayna'dan Dışişleri'nin tahliyesiyle Edirne'ye gelen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin dünyanın farklı bölgelerinde, 9 ülkede yaşadığını söyledi.

Dünyada 600 bin civarında Ahıska Türkünün olduğunu anlatan Uçar, nüfus yoğunluğunun yaklaşık 200 binle Kazakistan'da olduğunu vurguladı.

Ahıska Türklerinin Türkiye'yi çok sevdiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde Ahıska Türkü yaşarsa yaşasın umutları, arzuları her şeyi Türkiye'ye bağlı. Ahıska Türkleri Türkiye'ye gönülden bağlı, Türkiye dedikleri zaman burnu sızlayan bir millettir. Çünkü onlar 78 yıldır, Türkiye'den uzak sürgün hayatı yaşıyorlar.

Bu nedenle Türkiye, onlar için canını seve seve verecekleri bir vatan olarak biliniyor. Dünyada yaşayan Ahıska Türklerini dolaşsanız, her evde belki de hiçbir şey bulamazsınız ama mutlaka bir Türk bayrağı odalarına asılıdır. Bu kadar bağlılar Türkiye'ye."

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN SIĞINACAĞI TEK LİMANDIR"

Ahıska Türklerinin Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını, Türkiye'nin zorlu bir çalışma yaparak bir kısmını bölgeden çıkardığını vurgulayan Uçar, Ukrayna'da kalan Ahıska Türklerinin de peyderpey Türkiye'ye getirileceğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla Türkiye'nin hem kendi vatandaşları için hem de Ahıska Türkleri başta olmak üzere kapsamlı bir tahliye çalışması yaptığının altını çizen Uçar, Türkiye devletinin mazlumların sığınacağı tek liman olduğunu vurguladı.

Uçar, Bunun haricinde hiçbir ülkenin mazlumlara böyle sahip çıkamayacağını dile getirerek, "Ukrayna'daki gibi kadar büyük bir çalışma yapamaz. Türkiye Ahıska Türklerinin her zaman yanında olduğunu bugün de gösterdi. En sıkıntılı dönemde dahi devletimiz bizlerle beraber oldular. Allah onlardan razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.