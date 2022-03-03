Ukrayna’dan tahliye edilen gemi kaptanı Cüneyt Eren: Almanya bizi hiç aramadı

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'e getirilen Türk ve diğer ülke vatandaşlarının THY uçakları ile Türkiye'ye getirilmesi devam ediyor. 5 yıldır Kiev'de yaşayan gemi kaptanı Cüneyt Eren çocukları Mark Edis, Anetta Eve ve eşi İrina ile birlikte Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na geldi. Kiev Büyükelçiliği'nin yardımıyla İstanbul'a kaçabildiklerini ifade eden Cüneyt Eren, çocuklarıyla böyle bir şey yaşamış olmaktan büyük bir tedirginlik duyduğunu söyledi.

ALMANYA HİÇ ARAMADI

Eren "Onların canını kurtardığım için mutluyum. Aynı zamanda ben Alman vatandaşıyım. Almanya hiç aramadı. Kovid zamanı bir kere aramışlardı. Savaş zamanı aramadı. Türkiye yardım etti sağolsun. Sadece bize değil Kırgız, Azerbaycan hemen hemen herkes yardım etti" dedi.

TÜRKİYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kızı Divina ve kedisi Münya ile birlikte İstanbul'a gelenler arasında Ukrayna vatandaşı Janna Ushkova da vardı . Ushkova "Benim eşim Türk. O ve Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti. Türkiye harika bir ülke. Buraya gelmemiz büyük bir şans. Türkiye bize çocuklarımıza ve ülkemize çok yardım etti teşekkür ediyoruz" diye konuştu.