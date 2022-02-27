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Giriş Tarihi: 27.2.2022 14:47

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı

DHA
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne’den İstanbul’a yola çıktı

Ukrayna Odessa'dan yaklaşık 2 gün önce otobüsler ile tahliye edilen Türk vatandaşları, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na bu sabah vardı. 5 otobüsün içinde bulunan 250'ye yakın kişi işlemlerinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna gerilimi fiili olarak Rusya saldırılarının ardından savaşa dönüşmüştü. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için tahliyeyi başlattı. Yaklaşık 2 gün önce Odessa'dan yola çıkan 5 otobüs sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gelenlerin bir kısmı evcil hayvanları ile tahliye edilirken kimisi de bebeği kucağında Türkiye'ye döndü. Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen 5 otobüslük ilk kafile pasaport işlemlerinin ardından Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıktı.

"ORADA DURUM ÇOK KÖTÜYDÜ. KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"
Köpeğiyle Ukrayna'nın Odessa Şehri'nden İstanbul'a gelen Yasin Şahin "Benim bulunduğum şehirde Kiev ve Harkov'a oranla biraz daha iyi durumdaydı. Oradaki arkadaşlarımın durumu çok daha zordu. Oralarda çatışmalar hergün yaşanıyordu, hergün bombalar atılıyordu. Çok kötüydü anlatılacak gibi değil kendimi iyi hissetmiyorum. Köpeğim de aslen Ukraynalı o da savaş mağduru o da savaştan kaçtı"dedi.

"EŞİM ORADA KALDI, BEN GELDİĞİMİZE HİÇ SEVİNEMİYORUM"
Kucağında bebeğiyle Türkiye'ye gelen Kader Yakut "Eşimden dolayı orada yaşıyoruz. Odessa'da ilk gün patlamalar yaşandı. Eşim şu an orada kaldı. Ben geldiğimize hiç sevinemiyorum bile. Bebekle yolculuk yapmak çok zordu yani, 3 günden beri perişan olduk. Oradaki halk için endişeleniyoruz, perişan halde hepsi. Biz geldik buradayız ama kalanlar ne yapacak?" diye konuştu.

"ADINI ODESSA KOYDUK"
5 gün önce sahiplendikleri kedi Odessa ile Türkiye'ye gelen 2 arkadaş Semih Gökkaya ve Batuhan Koçak " Çok yeni bu kedi. Aniden oldu, getirmek zorunda kaldık. Biz bir arkadaşımızdan aldık, aldıktan 2 gün sonra Odessa'da savaş çıktı. 3 gündür bizimle birlikte seyahat ediyor. Adını Odessa koyduk" dedi.

"HERŞEYİMİZİ ORADA BIRAKTIK"
Ukrayna'da faaliyet gösteren bir Türk şirketinin Müdürü olan İlhan Yılmaz "Odessa'da şirketimizin rüzgar santrali yatırımı var, hem de güneş santrali yatırımımız vardı. 2016 yılından beri Odessa'daydık. Savaş başladığından itibaren tedirginlik vardı. Durum normale dönerse tabi ki geri dönerim. Herşeyimizi orada bıraktık. Bir an önce herkesin dileği savaşın sona ermesi" diye konuştu.

"BİR SABAH BOMBA SESİNE UYANDIK. O ANDA FARK ETTİK"
Ukrayna'da öğrenci olan Berkcan Kuzucu, "Biz savaşın olacağını düşünmüyorduk. Bir sabah bomba sesine uyandık orada fark ettik. Uzun bir yolculuk oldu ama geldik. Romanya kapısında 6.5 saat civarı bekledik. Belarus'ta da 3 saat civarı bekledik. Yolculuk toplam 1.5 gün sürdü ama günler benim için karıştı belki 2 gün olmuştur. Dönüp dönmeyeceğime ailemle karar vereceğim" dedi.

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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı
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