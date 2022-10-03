Ukraynalı baba için istenen ceza belli oldu: İki çocuğunu canice öldürmüştü...

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan iddianamede 4 yaşındaki oğlu Kırıl ve 6 yaşındaki kızı TetıanaNavrtska'yı boğazlarından bıçaklayarak öldüren 38 yaşındaki Baba Oleksıy'nın, altsoydan akrabayı öldürmekten (2 kez) ağırlaştırılmış müebbet hapis, ve altsoydan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan (1 kez) yargılanacağı davanın duruşması 11 Kasım tarihinde görülecek. Cani baba, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS vasıtasıyla katılacak.

AKIL SAĞLIĞI İÇİN ADLİ TIPA GİDECEK

4 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını boğazlarından bıçaklayarak öldüren Ukraynalı Baba Oleksıy duruşma öncesi akıl sağlığı yerinde olup olmadığı tespit edilmesi için tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 21 Mayıs tarihinde sabah saat 08:30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Ukraynalı kadın Yulha Navrotska. eşi Oleksıy'nin cinnet getirerek çocuklarını bıçaklayarak öldürürken, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 6 yaşındaki kız çocuk Tetıana, ile 4 yaşındaki erkek kardeşi Kırıl Navrtska'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretim üyesi ve ekonomi üzerinde ders veren baba Oleksiy Navrtska (38) ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Y.N.'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Baba Oleksiy Navrtskaemniyette tercüman aracılıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetci mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.