Ukraynalı baba iki çocuğunu katletti

Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp öldürdü. Akıllara durgunluk veren olay dün sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı anne Y.N., eşi O.N.'nin (38) çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde 3 yaşındaki erkek çocuğu K.N. ve 6 yaşındaki kız çocuğu T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın, eşi Y.N.'yi de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Katil babanın Ukrayna'da bir dönem milletvekili yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.