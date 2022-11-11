Ukraynalı cani baba ilk duruşması yapıldı

Alanya'da 21 Mayıs 2022 tarihinde, 4 yaşındaki oğlunu ve 6 yaşındaki kız çocuğunu boğazlarından keserek öldüren ve karısını da öldürmeye teşebbüs eden Ukraynalı cani babanın ilk duruşması Alanya 2.Ağır Ceza mahkemesine baba Oleyksıy, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS katıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, müştekil Anne Yulia Navrotska katılmazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşmaya geldi.

Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinde Tutuklu sanık Oleksıy Navrotskyy (38) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyetinin kimlik tespitinin ardından sanık Oleksıy Navrotskyy olayı tam olarak hatırlamadığını söyledi. Halen depresyonun devam ettiğini ileri süren Oleksıy. "psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim" dedi.

Daha sonra mahkemede sanığın avukatı aracılığıyla 21 Mayıs 2022'de verdiği ilk savunması okundu: "Savaş çıkınca önce İtalya'ya sonra Türkiye'ye geçtim. Alanya'ya geldikten sonra psikolim bozuldu. intihar etmeyi düşündüm. özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AİDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu. hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim. Bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğluma soktum. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım. ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engeleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi."

Mahkeme heyeti başkanının bu savunmasıyla ilgili bir şey diyeceğin var mı sorusuna ise O.N, "Çok net hatırlamıyorum. Hayal mayal…" diye cevap verdi.

Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan ise akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini dile getirdi. O.N'nin psikolojik sorunlarının olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu öne süren Buyurgan, adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu söyleyerek, "Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 21 Mayıs tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Ukraynalı kadın Yulha Navrotska. eşi Oleksıy'nin cinnet getirerek çocuklarını bıçaklayarak öldürürken, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 6 yaşındaki kız çocuk Tetıana, ile 4 yaşındaki erkek kardeşi Kırıl Navrtska'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretim üyesi ve ekonomi üzerinde ders veren baba Oleksiy Navrtska (38) ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Y.N.'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Baba Oleksiy Navrtskaemniyette tercüman aracılıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetci mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.