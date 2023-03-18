Ukraynalı çete lideri paraları kumarda yemiş! 17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde taklit internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile vatandaşları dolandıran bir çete olduğu belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri vatandaşlara gönderdikleri link üzerinden aldıkları GSM onay kodu ile mağdurların kripto para hesaplarını ele geçiren şebeke üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Çete üyelerinin aynı yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi.
UKRAYNALI ELEBAŞI PARALARI KUMARDA YEMİŞ
Aralarında 2 Gürcistan ve 1 Ukrayna vatandaşının da olduğu toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Siber polis İzmir merkezli, Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun olmak üzere 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Baskınlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dolandırıcılık şebekesinin elebaşı olduğu ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen Ukrayna uyruklu Ruslan P.'nin, elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığı ve sık sık kumar oynadığı belirlendi.
370 BİN LİRALIK KRİPTOYU BAŞKA HESABA GEÇİRDİLER
Mağdurlardan M.A.A. polise verdiği ifadede, "5 Şubat 2022 tarihinde bir sosyal medya uygulamasında, kripto varlık borsasındaki hesaba giriş yapana hediye kripto para verileceğine dair reklam paylaşımı gördüm. Linke tıklayıp açılan sayfaya kendime ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdim. Akabinde cep telefonumdan arandım ve kendisini varlık borsasının müşteri temsilcisi gibi tanıtan kişi 'Hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek e-posta adresime gelen onay kodunu istedi. Gelen bu kodu paylaştıktan sonra bana ait hesaptan 370 bin TL değerindeki kripto para varlığımın rızam dışında başka bir hesaba transfer edildiği bildirildi" dedi. Bir başka mağdur M.G. ise ifadesinde aynı yöntemle 200 bin TL'lik kripto parasının çalındığını, M.Ö. de toplamda 70 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını söyledi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çete üyelerinin ele geçirdiği kripto hesaplarındaki paraları özellikle yurt dışındaki hesaplara aktardığı anlaşıldı. Dolandırıcıların aynı yöntemle 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheliden 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 34 şüpheliden 19'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.