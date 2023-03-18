Ukraynalı çete lideri paraları kumarda yemiş! 17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama

370 BİN LİRALIK KRİPTOYU BAŞKA HESABA GEÇİRDİLER

Mağdurlardan M.A.A. polise verdiği ifadede, "5 Şubat 2022 tarihinde bir sosyal medya uygulamasında, kripto varlık borsasındaki hesaba giriş yapana hediye kripto para verileceğine dair reklam paylaşımı gördüm. Linke tıklayıp açılan sayfaya kendime ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdim. Akabinde cep telefonumdan arandım ve kendisini varlık borsasının müşteri temsilcisi gibi tanıtan kişi 'Hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek e-posta adresime gelen onay kodunu istedi. Gelen bu kodu paylaştıktan sonra bana ait hesaptan 370 bin TL değerindeki kripto para varlığımın rızam dışında başka bir hesaba transfer edildiği bildirildi" dedi. Bir başka mağdur M.G. ise ifadesinde aynı yöntemle 200 bin TL'lik kripto parasının çalındığını, M.Ö. de toplamda 70 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını söyledi.