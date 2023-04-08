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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:29

Ukraynalı eski polis savaşı protesto etmek için intihar girişiminde bulundu

Taksim'de alt geçitte intihar girişiminde bulunan Ukraynalı A.A.I., Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. Türkiye'den yardım isteyerek 'Ukrayna'da Savaşa Hayır' şeklinde slogan atan A.A.I. yaklaşık 3 saat sonra ikna edildi.

DHA
Ukraynalı eski polis savaşı protesto etmek için intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 06.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde bariyerleri aşarak beton bölümün kenarına çıkan Ukraynalı A.A.I., Rusça ve İngilizce olarak 'Ukrayna'da savaşa hayır' şeklinde sloganlar attı. A.A.I., olayı görerek yanına gelen bir kişinin telefonunu istedi. Esnaftan telefonu alan A.A.I., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak slogan atmaya devam etti. Durumu fark eden polisin olay yerine geldiğini gören A.A.I., müdahale edilmesi halinde alt geçitten 4 metre aşağıdaki yola atlayacağını söyledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel her iki yönden de trafiğe kapatılırken, itfaiye tedbir amacıyla şişme yatak açtı.



Alkollü olduğu iddia edilen A.A.I., Türk vatandaşlardan kendisini videoya çekerek canlı yayınlamalarını istedi. Savaşın durdurulması için Türkiye'den yardım isteyen A.A.I., 'Avrupa'da savaşa hayır', 'Ukrayna'da savaşa hayır', 'Ukrayna'ya ve Rusya'ya yardım edin' şeklinde sloganlar atmaya devam etti.



Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilen A.A.I, tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyince Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğundan yardım istendi. Konsolosluktan gelen 2 görevliyle bir süre konuşan A.A.I., intihar girişimine devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye merdivenine çıkan bir polis ile itfaiye eri, müdahale etmek için hazırlıklara başladı. Merdivenin indirilmesi için itfaiyecilerle konuşurken dikkati dağılan A.A.I., alt geçitteki polis ve konsolosluk görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca intihar girişiminde bulunan Ukraynalı eylemci ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Ukraynalı eski polis savaşı protesto etmek için intihar girişiminde bulundu
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