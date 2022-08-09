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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Ukraynalı gelin Müslüman oldu

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Ukraynalı gelin Müslüman oldu
Ukraynalı Alina Kolos, kendi ülkesinde tanıştığı ve Türkiye'ye gelerek evlendiği Mardin Artuklu ilçesinde ikamet eden Mahsum Kocak ile birlikte il müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirtti. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kendisine İslam dini hakkında bilgi verdi. Kolos, Çelik'in telkiniyle kelime-i şehadet getirip Müslüman olup "Amine" ismini aldı. Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslam'ı seçtiğini belirtti. En büyük arzusunun sevdiği eşi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürerek doğacak çocuklarının da Müslüman olarak büyümeleri olduğunu söyledi. Müftü Çelik, Alina Kolos'a ihtida belgesi verip, Kuran-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kuran'dan Öğütler kitaplarını da hediye etti.

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Ukraynalı gelin Müslüman oldu
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